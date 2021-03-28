Fransa'da son 24 saatte 42 bin 619 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 42 bin 619 yeni vaka belirlendi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 42 bin 619 yeni vaka belirlendi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son dönemde Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 42 bin 619 artışla 4 milyon 508 bin 575'e yükselirken son 24 saatte 194 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 94 bin 492'ye çıktı.

Hastanelerde 4 bin 791'i yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 259 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 1288 artışla 28 bin 350'ye ulaştı. Yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 7 milyon 731 bin 452'ye çıktı, bunlardan 2 milyon 670 bin 985'ine ikinci doz aşı uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan