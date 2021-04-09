Fransa'da son 24 saatte 41 bin 243 Kovid-19 vakası kaydedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa'da son 24 saatte 41 bin 243 Kovid-19 vakası kaydedildi

Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel
Fransa'da son 24 saatte 41 bin 243 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 41 bin 243 vaka tespit edildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 41 bin 243 vaka tespit edildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 301 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 98 bin 395'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 41 bin 243 artışla 4 milyon 980 bin 501'e yükseldi.

Hastanelerde 5 bin 757'si yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 326 kişinin tedavisi sürerken bu sayılar da yükselmeye devam ediyor.

Aşılanların sayısı 10,5 milyonu geçti

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 10 milyon 507 bin 294'e çıktı, bunlardan 3 milyon 601 bin 263'üne ikinci doz aşı uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Hande Erçel Acun Ilıcalı Armağan Çağlayan
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Caner Erkin Hakan Kutlu Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fransa'da son 24 saatte 41 bin 243 Kovid-19 vakası kaydedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 23:01:44. #1.14#
title