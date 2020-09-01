Fransa'da son 24 saatte 4 bin 982 Kovid-19 vakası tespit edildi
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Fransa'da son 24 saatte 4 bin 982 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 4 bin 982 vaka görüldü.

Fransa'da son 24 saatte 4 bin 982 Kovid-19 vakası tespit edildi
01.09.2020 22:21 | Son Güncelleme: 01.09.2020 22:24

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 4 bin 982 vaka görüldü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 4 bin 982 artışla 286 bin 7'ye yükseldi. Son 24 saatte hastanelerde 26 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 661'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 424'ü yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 604 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede iyileşenlerin sayısı 86 bin 469 oldu.

Yoğun bakımda bulunanların sayısının artmaya devam ettiği ülkede, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,3'e yükseldi.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

İş yerlerinde maske zorunluluğu

Çalışma Bakanlığının aldığı kararla, ülke genelinde iş yerlerinde çalışanlara maske takma zorunluluğu getirildi. Buna göre personel, yemeğini ve içeçeklerini iş yerinde sadece belirlenen yerlerde tüketebilecek.

Kaynak: AA

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