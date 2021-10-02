Fransa'da son 24 saatte 4 bin 948 Kovid-19 vakası tespit edildi - Haberler
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Fransa'da son 24 saatte 4 bin 948 Kovid-19 vakası tespit edildi

AA / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel
Fransa'da son 24 saatte 4 bin 948 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 4 bin 948 yeni vaka belirlendi.

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 4 bin 948 yeni vaka belirlendi.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 31 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 116 bin 789'a çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı ise 4 bin 948 artışla 7 milyon 23 bin 315 oldu. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 1,1'e indi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 50 milyon 603 bin 886'ya ulaştı, 48 milyon 773 bin 888 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı. Böylece ülke nüfusunun yüzde 72,3'ü tamamen aşılanmış oldu.

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri
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