Fransa'da son 24 saatte 4 bin 70 yeni koronavirüs vakası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fransa'da son 24 saatte 4 bin 70 yeni koronavirüs vakası

28.09.2020 21:33 | Son Güncelleme: 28.09.2020 21:37
Fransa'da son 24 saatte 4 bin 70 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 4 bin 70 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 4 bin 70 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 542 bin 639'a ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 4 bin 70 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu. Toplam vaka sayısı 542 bin 639'a ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 94 bin 891 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 31 bin 808 olduğu aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Volkan Bozkır Angela Merkel Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Çağatay Ulusoy İsmail Dümbüllü
Spor Falcao Arda Turan Murat Şahin Mbaye Diagne Ali Palabıyık
Daha Fazla Kız Çocuk Saldırı Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa'da son 24 saatte 4 bin 70 yeni koronavirüs vakası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 21:38:39. #1.15#
title