Fransa'da son 24 saatte 4 bin 696 yeni vaka
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Fransa'da son 24 saatte 4 bin 696 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 4 bin 696 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 4 bin 696 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 808 bin 383'e ulaştı.

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 4 bin 696 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 808 bin 383'e ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı 5 binin altında seyrediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 bin 696 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 808 bin 383'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 19 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 111 bin 321'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 947'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 183 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 60 milyon 348 bin 2 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 35 milyon 722 bin 248'ine tek doz aşı yapıldı.

(Melike Yazır/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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