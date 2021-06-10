Fransa'da son 24 saatte 4 bin 475 Kovid-19 vakası tespit edildi
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Fransa'da son 24 saatte 4 bin 475 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 4 bin 475 Kovid-19 vakası tespit edildi
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa'da son 24 saatte 4 bin 475 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa'da son 24 saatte 4 bin 475 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 68 kişi hayatını kaybetti, salgında toplam ölü sayısı 110 bin 299'a çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 475 artışla 5 milyon 729 bin 967'ye yükseldi. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 2,1'e düştü.

Hastanelerde 2 bin 245'i yoğun bakımda olmak üzere 13 bin 90 kişinin tedavisi devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 29 milyon 444 bin 218'e ulaştı, bunlardan 14 milyon 998 bin 320'sine ikinci doz uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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