Fransa'da son 24 saatte 4 bin 442 yeni vaka
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Fransa'da son 24 saatte 4 bin 442 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 4 bin 442 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 4 bin 442 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 799 bin 107'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 4 bin 442 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 799 bin 107'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 4 bin 442 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 799 bin 107'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 25 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 111 bin 284'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 971'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 384 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Fransa'da 7 günlük ortalama vaka sayısı artmaya devam ediyor. Son 7 günlük dönemde haftalık ortalama vaka sayısı 3 bin 20 iken bu sayının geçen haftaya göre bin vaka fazla olduğu açıklandı. Ülkede dün ise 2 bin 664 vaka tespit edilmişti.

Başkent Paris'te, insidans oranı 100 binde 50 olan uyarı eşiğinin üzerine çıkarak, 100 bin kişi başına 54 vakaya yükseldi.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 59 milyon 82 bin 237 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 35 milyon 333 bin 191'ine tek doz aşı yapıldı.

(Melike Yazır/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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