Fransa'da son 24 saatte 4 bin 256 yeni vaka
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Fransa'da son 24 saatte 4 bin 256 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 4 bin 256 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 4 bin 256 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 812 bin 639'a ulaştığı bildirildi.

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 4 bin 256 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 812 bin 639'a ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 bin 256 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 812 bin 639'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 4 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 111 bin 325'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 947'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 183 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 60 milyon 532 bin 530 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 35 milyon 788 bin 198'ine tek doz aşı yapıldı.

(Melike Yazır/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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