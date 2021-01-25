Fransa'da son 24 saatte 4 bin 240 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 4 bin 240 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, 445 kişi de hayatını kaybetti.

Fransa'da son 24 saatte 4 bin 240 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, 445 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 57 bin 857'ye ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 4 bin 240 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 3 milyon 57 bin 857'ye ulaştı. İyileşenlerin sayısının ise 217 bin 708 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının ise 73 bin 949 olduğu aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı