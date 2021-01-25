Fransa'da son 24 saatte 4 bin 240 yeni koronavirüs vakası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fransa'da son 24 saatte 4 bin 240 yeni koronavirüs vakası

25.01.2021 21:57 | Son Güncelleme: 25.01.2021 22:01
Fransa'da son 24 saatte 4 bin 240 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 4 bin 240 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, 445 kişi de hayatını kaybetti.

Fransa'da son 24 saatte 4 bin 240 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, 445 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 57 bin 857'ye ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 4 bin 240 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 3 milyon 57 bin 857'ye ulaştı. İyileşenlerin sayısının ise 217 bin 708 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının ise 73 bin 949 olduğu aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Ziya Selçuk Engin Altay Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Ali Şansalan Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Rusya Nijerya Başakşehir Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa'da son 24 saatte 4 bin 240 yeni koronavirüs vakası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 22:02:52. #1.16#
title