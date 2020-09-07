Fransa'da son 24 saatte 4 bin 203 yeni koronavirüs vakası
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Fransa'da son 24 saatte 4 bin 203 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 4 bin 203 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 4 bin 203 yeni koronavirüs vakası
07.09.2020 20:27 | Son Güncelleme: 07.09.2020 20:31

Fransa'da son 24 saatte 4 bin 203 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 328 bin 980'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 4 bin 203 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu. Toplam vaka sayısı 328 bin 980'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 87 bin 447 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 30 bin 724 olduğu aktarıldı.


Kaynak: DHA

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