Fransa'da son 24 saatte 4 bin 203 yeni koronavirüs vakası Fransa'da son 24 saatte 4 bin 203 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 4 bin 203 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 328 bin 980'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 4 bin 203 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu. Toplam vaka sayısı 328 bin 980'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 87 bin 447 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 30 bin 724 olduğu aktarıldı.

Kaynak: DHA