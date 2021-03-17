Fransa'da son 24 saatte 38 bin 501 Kovid-19 vakası kaydedildi
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Fransa'da son 24 saatte 38 bin 501 Kovid-19 vakası kaydedildi

17.03.2021 23:59 | Son Güncelleme: 18.03.2021 00:09
Fransa'da son 24 saatte 38 bin 501 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 38 bin 501 yeni vaka tespit edilldi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 38 bin 501 yeni vaka tespit edilldi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, günlük Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 38 bin 501 artışla 4 milyon 146 bin 609'a yükseldi. Son 24 saatte 246 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 91 bin 437'ye çıktı.

Son 7 günde hastanelerde tedavi gören 10 bin 207 kişiden 2 bin 277'si yoğun bakımda yatıyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 5 milyon 585 bin 537'ye çıktı, bunlardan 2 milyon 349 bin 27'sine ikinci doz aşı vuruldu.

Ek tedbirler hafta sonundan itibaren uygulanacak

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France ve Hauts-de-France bölgelerinde, vaka sayısındaki artış nedeniyle ek tedbirlerin alınacağını belirtti.

Buna ilişkin Başbakan Jean Castex'in basın toplantısı düzenleyeceğini ifade eden Attal, bu ek tedbirlerin hafta sonundan itibaren uygulanacağını söyledi.

Castex, 16 Mart'ta yaptığı açıklamada, salgında bir tür üçüncü dalganın içinde olduklarını belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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