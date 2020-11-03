- Fransa'da son 24 saatte 38 bin 289 yeni vaka
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- Fransa'da son 24 saatte 38 bin 289 yeni vaka

03.11.2020 23:13 | Son Güncelleme: 03.11.2020 23:18

- Fransa'da son 24 saatte 38 bin 289 yeni vaka Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 38 bin 289 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 502 bin 763'e ulaştı.

- Fransa'da son 24 saatte 38 bin 289 yeni vaka

PARİS - Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 38 bin 289 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 502 bin 763'e ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ülkede son 24 saatte 38 bin 289 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 502 bin 763'e ulaştı. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 430 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 38 bin 289'a yükseldiğini aktardı. Ülkede Mayıs ayından beri en yüksek ölü sayısına ulaşıldı. Ülke genelinde 2 bin 716'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 18 bin 6 kişi de hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

- Fransa'da son 24 saatte 38 bin 289 yeni vaka
- Fransa'da son 24 saatte 38 bin 289 yeni vaka
- Fransa'da son 24 saatte 38 bin 289 yeni vaka
- Fransa'da son 24 saatte 38 bin 289 yeni vaka

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZLEM KAPLAN

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