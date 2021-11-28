Fransa'da son 24 saatte 37 bin 218 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da son 24 saatte 37 bin 218 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 34 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 118 bin 871'e çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı 34 bin 436 artışla 7 milyon 588 bin 400'e yükseldi. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 5,43'e ulaştı.

Hastanelerde 1617'si yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 271 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 51 milyon 905 bin 296'ya ulaştı, 50 milyon 820 bin 848 kişiye ikinci doz aşı uygulandı. 6 milyon 996 bin 823 kişi de üçüncü doz aşısını yaptırdı. Böylece ülke nüfusunun yüzde 75,4'ü aşılarını tamamlamış oldu.

Ülkede 26 Kasım'da 34 bin 436, 25 Kasım'da 33 464 ve 24 Kasım'da 32 bin 591 vaka kaydedilirken, 23 Kasım'da salgında son 24 saatte tespit edilen 30 bin 454 yeni vakayla ağustostan bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri

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