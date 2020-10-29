Fransa'da son 24 saatte 36 bin 437 yeni koronavirüs vakası
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Fransa'da son 24 saatte 36 bin 437 yeni koronavirüs vakası

29.10.2020 08:43 | Son Güncelleme: 29.10.2020 08:47
Fransa'da son 24 saatte 36 bin 437 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 36 bin 437 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 36 bin 437 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 237 bin 132'ye ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 36 bin 437 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 237 bin 132'ye ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 112 bin 716 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 35 bin 785 olduğu aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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