Fransa'da son 24 saatte 36 bin 330 yeni koronavirüs vakası
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Fransa'da son 24 saatte 36 bin 330 yeni koronavirüs vakası

03.11.2020 22:14 | Son Güncelleme: 03.11.2020 22:18
Fransa'da son 24 saatte 36 bin 330 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 36 bin 330 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 36 bin 330 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 502 bin 763'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 36 bin 330 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 502 bin 763'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 120 bin 714 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 37 bin 435 olduğu aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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