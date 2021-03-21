Fransa'da son 24 saatte 35 bin 327 Kovid-19 vakası belirlendi
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Fransa'da son 24 saatte 35 bin 327 Kovid-19 vakası belirlendi

21.03.2021 00:43 | Son Güncelleme: 21.03.2021 00:47
Fransa'da son 24 saatte 35 bin 327 Kovid-19 vakası belirlendi

Fransa'da son 24 saatte 35 bin 327 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa'da son 24 saatte 35 bin 327 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 185 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 92 bin 167'ye çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 35 bin 327 artışla 4 milyon 252 bin 22'ye yükseldi.

Hastanelerde 4 bin 353'ü yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 537 kişinin tedavisi sürüyor.

Aşı yapılanların sayısı 6 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 6 milyon 137 bin 375'e çıktı, bunlardan 2 milyon 444 bin 473'üne ikinci doz aşı vuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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