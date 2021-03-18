Fransa'da son 24 saatte 34 bin 998 Kovid-19 vakası kaydedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Fransa'da son 24 saatte 34 bin 998 Kovid-19 vakası kaydedildi

18.03.2021 23:53 | Son Güncelleme: 19.03.2021 00:09
Fransa'da son 24 saatte 34 bin 998 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da son 24 saatte 34 bin 998 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa'da son 24 saatte 34 bin 998 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 274 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 91 bin 706'ya çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 34 bin 998 artışla 4 milyon 181 bin 607'ye yükseldi.

Hastanelerde 4 bin 246'sı yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 389 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 1270 artışla 278 bin 263'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 5 milyon 748 bin 698'e çıktı, bunlardan 2 milyon 393 bin 568'izine ikinci doz aşı vuruldu.

Fransa Başbakanı Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle başkent Paris'in de içinde bulunduğu 16 bölgede 20 Mart'tan itibaren 4 haftalığına tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ziya Selçuk Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Aleyna Tilki Ayşegül Çınar Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa'da son 24 saatte 34 bin 998 Kovid-19 vakası kaydedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 00:11:05. #1.14#
title