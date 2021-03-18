Fransa'da son 24 saatte 34 bin 998 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da son 24 saatte 34 bin 998 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 274 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 91 bin 706'ya çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 34 bin 998 artışla 4 milyon 181 bin 607'ye yükseldi.

Hastanelerde 4 bin 246'sı yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 389 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 1270 artışla 278 bin 263'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 5 milyon 748 bin 698'e çıktı, bunlardan 2 milyon 393 bin 568'izine ikinci doz aşı vuruldu.

Fransa Başbakanı Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle başkent Paris'in de içinde bulunduğu 16 bölgede 20 Mart'tan itibaren 4 haftalığına tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan