Fransa'da son 24 saatte 34 bin 318 Kovid-19 vakası görüldü
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Fransa'da son 24 saatte 34 bin 318 Kovid-19 vakası görüldü

Fransa'da son 24 saatte 34 bin 318 Kovid-19 vakası görüldü
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa'da son 24 saatte 34 bin 318 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa'da son 24 saatte 34 bin 318 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 285 kişi hayatını kaybetti, can kaybı 102 bin 193'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 34 bin 318 artışla 5 milyon 408 bin 606'ya yükseldi.

Hastanelerde 5 bin 981'i yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 634 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1857 artışla 327 bin 668'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 13 milyon 247 bin 89'a çıktı, bunlardan 5 milyon 13 bin 963'üne ikinci doz uygulandı.

Öte yandan Fransa Başbakanı Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 3 Mayıs'ta kaldırılacağını ancak gece saatlerindeki sokağa çıkma yasağının devam edeceğini belirtti.

Mağazaların, restoranların ve kültürel yerlerin mayısın ortasından itibaren kademeli olarak yeniden hizmet vermeye başlayacağını aktaran Castex, Johnson & Johnson firmasının ürettiği aşının 24 Nisan'dan itibaren 55 yaş üstü kişilere uygulanabileceğini söyledi.

Castex, gelecek hafta okulların yeniden açılacağını, anaokulu ve ilkokul öğrencilerine 400 bin Kovid-19 testinin yapılacağını kaydetti.

Sağlık Bakanı Olivier Veran da 75 yaş ve üstü kişilerin yüzde 70'ten fazlasının aşılandığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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