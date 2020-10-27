Fransa'da son 24 saatte 33 bin 417 yeni koronavirüs vakası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fransa'da son 24 saatte 33 bin 417 yeni koronavirüs vakası

27.10.2020 22:37 | Son Güncelleme: 27.10.2020 22:41
Fransa'da son 24 saatte 33 bin 417 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 33 bin 417 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 33 bin 417 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 198 bin 695'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 33 bin 417 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 198 bin 695'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 112 bin 716 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 35 bin 541 olduğu aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Enis Berberoğlu Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hakan Taşıyan Serenay Sarıkaya Aras Bulut İynemli
Spor Babel Samatta Fatih Terim Alper Ulusoy Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kız Hatay Patlama İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa'da son 24 saatte 33 bin 417 yeni koronavirüs vakası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 22:43:02. #1.14#
title