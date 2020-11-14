Fransa'da son 24 saatte 32 bin 95 yeni koronavirüs vakası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fransa'da son 24 saatte 32 bin 95 yeni koronavirüs vakası

14.11.2020 22:05 | Son Güncelleme: 14.11.2020 22:09
Fransa'da son 24 saatte 32 bin 95 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 32 bin 95 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 32 bin 95 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 954 bin 599'a ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 32 bin 95 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 954 bin 599'a ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 137 bin 155 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının 354 daha artarak 44 bin 246 olduğu aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Avusturya'da koronavirüs rekoru: 24 saatte 8 bin 241 vaka
Son dakika haberleri: Avusturya'da koronavirüs rekoru: 24 saatte 8 bin 241 vaka
Son dakika haberleri | Nissan'nın eski CEO'suna açılan 95 milyon dolarlık dava Tokyo'da  başladı
Son dakika haberleri | Nissan'nın eski CEO'suna açılan 95 milyon dolarlık dava Tokyo'da  başladı
ABD'de seçimlerin gölgesinde korkunç koronavirüs rekoru: Bir günde 132 bin yeni vaka
ABD'de seçimlerin gölgesinde korkunç koronavirüs rekoru: Bir günde 132 bin yeni vaka
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Özgür Özel İlham Aliyev Kamala Harris Cevdet Yılmaz
Magazin Tarkan Cansu Dere Fatih Artman Şebnem Bozoklu
Spor Arda Turan Ozan Tufan Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Medya Çocuk Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa'da son 24 saatte 32 bin 95 yeni koronavirüs vakası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 22:10:26. #1.15#
title