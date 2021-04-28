Fransa'da son 24 saatte 31 bin 539 yeni vaka
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa'da son 24 saatte 31 bin 539 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 31 bin 539 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 31 bin 539 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 565 bin 852'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 31 bin 539 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 565 bin 852'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 31 bin 539 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 565 bin 852'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 315 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 103 bin 918'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 879'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 29 bin 911 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 20 milyon 936 bin 911 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 14 milyon 874 bin 991'ine tek doz, 6 milyon 61 bin 920'sine ise iki doz aşı yapıldı.

(Melike Yazır/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 341 kişi vefat etti, 40 bin 444 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 341 kişi vefat etti, 40 bin 444 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Bakan Koca kötü haberi verdi! İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı görüldü
Son Dakika: Bakan Koca kötü haberi verdi! İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı görüldü
Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Hülya Avşar Feyza Aktan Serdar Ortaç Yılmaz Erdoğan
Spor Mesut Özil Ali Tandoğan Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fransa'da son 24 saatte 31 bin 539 yeni vaka - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 23:09:53. #1.16#

title