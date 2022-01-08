Fransa'da son 24 saatte 303 bin 669 Kovid-19 vakası belirlendi - Haberler
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Fransa'da son 24 saatte 303 bin 669 Kovid-19 vakası belirlendi

Fransa'da son 24 saatte 303 bin 669 Kovid-19 vakası belirlendi
AA / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa'da, son 24 saatte 303 bin 669 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Fransa'da, son 24 saatte 303 bin 669 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 142 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 125 bin 348'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 303 bin 669 artışla 11 milyon 815 bin 121'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 821'i yoğun bakımda olmak üzere 21 bin 721 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 53 milyon 239 bin 828'e ulaştı, 52 milyon 4 bin 661 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

28 milyon 210 bin 956 kişi de üçüncü doz aşısını yaptırdı, böylece ülke nüfusunun yüzde 77,1'i aşılarını tamamlamış oldu.

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AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri

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