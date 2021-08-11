Fransa'da son 24 saatte 30 bin 920 yeni vaka
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Fransa'da son 24 saatte 30 bin 920 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 30 bin 920 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 30 bin 920 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 370 bin 429'a ulaştığı bildirildi.

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 30 bin 920 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 370 bin 429'a ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte saatte 30 bin 920 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 370 bin 429'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte hastanede 53 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybı 112 bin 410'a yükseldi. Son 24 saatteki can kaybının sadece hastanede gerçekleşen ölümler olduğu belirtildi

Ülke genelinde bin 745'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 233 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 79 milyon 465 bin 402 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 45 milyon 582 bin 15'ine tek doz aşı yapıldı.

(Melike Yazır/İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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