Fransa'da günlük koronavirüs vaka sayısı ilk kez 30 bini aştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fransa'da günlük koronavirüs vaka sayısı ilk kez 30 bini aştı

15.10.2020 21:13 | Son Güncelleme: 15.10.2020 22:41

Fransa'da son 24 saatte yeni rekor kırılarak, 30 bin 621 kişide koronavirüs vakası tespit edildi. Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 88 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 33 bin 125'e ulaştı.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 30 bin 621 artışla 809 bin 684'e yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olurken, bir günde kayıtlara geçen vaka sayısı ilk kez 30 bini geçti. Hastanelerde 1750'si yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 605 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 669 artışla 104 bin 82'ye çıktı. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 12,6'ya ulaştı.

RESTORAN VE İŞ YERLERİ KAPATILACAK

Başbakan Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, 17 Ekim itibarıyla sokağa çıkma yasağı uygulanacak kentlerde ve saatlerde istisnalar hariç restoran ve iş yerlerinin kapatılacağını belirtti. Ülke genelinde düğünlerin, eğlenceli özel etkinliklerin yasaklandığını ifade eden Castex, sokağa çıkma yasağı uygulamasından olumsuz etkilenen restoran ve iş yerlerine maddi destekte bulunulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Kovid-19 vaka sayılarında rekor artışların ardından başta başkent Paris olmak üzere birçok şehirde 17 Ekim itibarıyla 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamıştı. Ülkede, son olarak 10 Ekim'de kayıtlara geçen 26 bin 896 vakayla salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

Fransa'da günlük koronavirüs vaka sayısı ilk kez 30 bini aştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

İlgili Haberler

Fransa'da, neredeyse Türkiye'nin aktif vaka sayısı kadar günlük vaka sayısı açıklandı
Fransa'da, neredeyse Türkiye'nin aktif vaka sayısı kadar günlük vaka sayısı açıklandı
Koronavirüs: Almanya'da günlük vaka sayısı Nisan'dan bu yana en yüksek düzeye ulaştı
Koronavirüs: Almanya'da günlük vaka sayısı Nisan'dan bu yana en yüksek düzeye ulaştı
Fransa salgının başından bu yana kaydedilen günlük vaka sayısında 18 bin 746 kişiyle rekor kırdı
Fransa salgının başından bu yana kaydedilen günlük vaka sayısında 18 bin 746 kişiyle rekor kırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Özgür Özel Devlet Bahçeli Engin Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Hazal Kaya Erdem Tepegöz
Spor Samatta Ozan Tufan Metin Oktay Eddie Newton Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız Genç İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa'da günlük koronavirüs vaka sayısı ilk kez 30 bini aştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 22:41:08. #1.14#
title