Fransa'da son 24 saatte 30 bin 317 Kovid-19 vakası görüldü
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Fransa'da son 24 saatte 30 bin 317 Kovid-19 vakası görüldü

Fransa'da son 24 saatte 30 bin 317 Kovid-19 vakası görüldü
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 30 bin 317 yeni vaka tespit edildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 30 bin 317 yeni vaka tespit edildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 338 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 22 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki can kaybı 103 bin 632'ye çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 30 bin 317 artışla 5 milyon 534 bin 313'e yükseldi.

Hastanelerde 5 bin 943'ü yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 281 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 2 bin 14 artışla 334 bin 577'ye ulaştı.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 14 milyon 579 bin 482'ye çıktı, bunlardan 5 milyon 879 bin 133'üne ikinci doz uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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