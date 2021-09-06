Fransa'da son 24 saatte 3 bin 42 Kovid-19 vakası kaydedildi
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Fransa'da son 24 saatte 3 bin 42 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da son 24 saatte 3 bin 42 Kovid-19 vakası kaydedildi
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da son 24 saatte 3 bin 42 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 3 bin 42 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 103 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 115 bin 7'ye çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı ise 3 bin 42 artarak 6 milyon 839 bin 494'e ulaştı.

Hastane ve yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısındaki azalma, eğilimini sürdürdü.

Hastanelerde 2 bin 249'u yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 757 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 2,4'e düştü.

Sağlık Bakanlığının son olarak 5 Eylül'de paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 49 milyon 128 bin 555'e ulaştı, 45 milyon 455 bin 314 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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