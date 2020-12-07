Fransa'da son 24 saatte 3 bin 411 yeni koronavirüs vakası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fransa'da son 24 saatte 3 bin 411 yeni koronavirüs vakası

07.12.2020 22:46 | Son Güncelleme: 07.12.2020 22:51
Fransa'da son 24 saatte 3 bin 411 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 3 bin 411 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 3 bin 411 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 295 bin 908'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 3 bin 411 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 295 bin 908'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten 366 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı. İyileşenlerin sayısının ise 170 bin 285 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının ise 55 bin 521 olduğu aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Fransa'da son 24 saatte korona virüs 313 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da son 24 saatte korona virüs 313 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 814 ölüm
İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 814 ölüm
Son dakika haberleri: İngiltere'de karantina işe yaradı: Yeni vaka hızı yüzde 30 düştü
Son dakika haberleri: İngiltere'de karantina işe yaradı: Yeni vaka hızı yüzde 30 düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Yaşar Güler Muhsin Fahrizade Adil Karaismailoğlu
Magazin Beyonce Ivana Sert Acun Ilıcalı Diego Armando Maradona
Spor Sörloth Okan Buruk Ersun Yanal Sinan Gümüş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kız Adana Bursa Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa'da son 24 saatte 3 bin 411 yeni koronavirüs vakası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 22:50:37. #1.14#
title