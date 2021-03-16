Fransa'da son 24 saatte 29 bin 975 Kovid-19 vakası kaydedildi
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Fransa'da son 24 saatte 29 bin 975 Kovid-19 vakası kaydedildi

16.03.2021 21:37 | Son Güncelleme: 17.03.2021 00:21
Fransa'da son 24 saatte 29 bin 975 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 29 bin 975 yeni vaka kaydedildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 29 bin 975 yeni vaka kaydedildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 320 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı sayısı 91 bin 196'ya çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 29 bin 975 artışla 4 milyon 108 bin 108'e yükseldi.

Hastanelerde 4 bin 239'u yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 492 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 1589 artışla 275 bin 360'a ulaştı. Yoğun bakımda bulunanların sayısı artmaya devam ediyor.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 7,5'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 5 milyon 435 bin 795'e çıktı, bunlardan 2 milyon 310 bin 236'sına ikinci doz aşı vuruldu.

Öte yandan, Fransa Başbakanı Jean Castex, BFMTV kanalında yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi olan Avrupa İlaç Ajansının (EMA), AstraZeneca firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımına onay vermesini umduğunu belirtti.

Aşı yaptırmak için sırasını beklemek istediğini ifade eden 55 yaşındaki Castex, kullanımı konusunda EMA tarafından onay verilmesi halinde AstraZeneca aşısını vurduracağını söyledi.

Castex, başkent Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France bölgesinde salgının durumunun endişe verici olduğunu, bu nedenle sokağa çıkma kısıtlaması getirilebileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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