Fransa'da son 24 saatte 28 bin 576 yeni vaka
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Fransa'da son 24 saatte 28 bin 576 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 28 bin 576 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 28 bin 576 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 339 bin 509'a ulaştığı bildirildi.

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 28 bin 576 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 339 bin 509'a ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 28 bin 576 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 339 bin 509'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte hastanede 68 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybı 112 bin 356'ya yükseldi. Son 24 saatteki can kaybının sadece hastanede gerçekleşen ölümler olduğu belirtildi

Ülke genelinde bin 712'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 153 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 78 milyon 905 bin 292 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 45 milyon 289 bin 566'ine tek doz aşı yapıldı.

(Melike Yazır/İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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