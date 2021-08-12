Fransa'da son 24 saatte 28 bin 554 yeni vaka
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Fransa'da son 24 saatte 28 bin 554 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 28 bin 554 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 28 bin 554 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 398 bin 983'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 28 bin 554 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 398 bin 983'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 28 bin 554 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 398 bin 983'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte hastanede 77 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybı 112 bin 487'ye yükseldi. Son 24 saatteki can kaybının sadece hastanede gerçekleşen ölümler olduğu belirtildi.

Ülke genelinde bin 807'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 465 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 80 milyon 18 bin 878 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 45 milyon 857 bin 880'ine tek doz aşı yapıldı.

(Melike Yazır/İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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