Fransa'da son 24 saatte 28 bin 405 Kovid-19 vakası tespit edildi
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Fransa'da son 24 saatte 28 bin 405 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 28 bin 405 Kovid-19 vakası tespit edildi
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa'da son 24 saatte 28 bin 405 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa'da son 24 saatte 28 bin 405 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 112 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 113 bin 55'e çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 405 artışla 6 milyon 533 bin 383'e yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 54'ü yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 336 kişinin tedavisine devam ediliyor. Hastanede tedavi görenlerin sayısında bir aydır yükseliş sürüyor.

Son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı da yüzde 3,4'te kaldı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 46 milyon 928 bin 614'e ulaştı, 40 milyon 152 bin 19 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı. Böylece ülke nüfusunun yüzde 59,6'sı aşılanmış oldu.

Ülkede, 82 milyon 600 bin dozdan fazla aşı yapıldı.

Öte yandan, Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, yaptığı açıklamada, 12-17 yaşındaki kişilerin yarısından fazlasına en az bir doz aşı uygulandığını belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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