Fransa'da son 24 saatte 28 bin 114 Kovid-19 vakası tespit edildi
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Fransa'da son 24 saatte 28 bin 114 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 28 bin 114 Kovid-19 vakası tespit edildi
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da son 24 saatte 28 bin 114 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası kaydedildi.

Fransa'da son 24 saatte 28 bin 114 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası kaydedildi.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, Kovid-19 saptanan kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 114 artışla 6 milyon 504 bin 978'e yükseldi.

Son 24 saatte 111 kişinin hayatını kaybetmesiyle, can kaybı sayısı 112 bin 943'e çıktı.

Hastanede tedavi gören Kovid-19 hasta sayısı haziran ayı seviyesine çıktı

Hastanelerde 1953'ü yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 219 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Hastanelerde tedavi gören hasta sayısının dün 10 bini geçerek haziran ayı seviyesine çıktığı ülkede, son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı da yüzde 3,4'e geriledi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 46 milyon 714 bin 974'e ulaştı, 39 milyon 789 bin 184 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı.

Ülkede, 82 milyon 58 bin dozdan fazla aşı yapıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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