Fransa'da son 24 saatte 27 bin 934 yeni vaka
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Fransa'da son 24 saatte 27 bin 934 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 27 bin 934 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa'da korona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 27 bin 934 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 54 bin 49'a ulaştığı bildirildi.

Fransa'da korona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 27 bin 934 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 54 bin 49'a ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 27 bin 934 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 54 bin 49'a ulaştığı bildirildi. Bakanlık, ülkede son 24 saatte 43 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 111 bin 680'e yükseldiğini aktardı. Son 24 saatteki can kaybının sadece hastanede gerçekleşen ölümler olduğu belirtildi. Ülke genelinde 992'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 208 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 71 milyon 909 bin 787 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 41 milyon 188 bin 399'una tek doz aşı yapıldı.

(Melike Yazır/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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