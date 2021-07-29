Fransa'da son 24 saatte 27 bin 934 Kovid-19 vakası tespit edildi
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Fransa'da son 24 saatte 27 bin 934 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 27 bin 934 Kovid-19 vakası tespit edildi
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da son 24 saatte 27 bin 934 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirlendi.

Fransa'da son 24 saatte 27 bin 934 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirlendi.

Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 27 bin 934 artışla 6 milyon 54 bin 49'a yükseldi.

Son 24 saatte 40 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 111 bin 768'e çıktı. Hastanelerde 992'si yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 208 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Ülkede son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,1 oldu.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 41 milyon 188 bin 399'a ulaştı, 34 milyon 403 bin 826 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı. Toplamda 71 milyon 910 binden fazla doz aşı yapıldı.

Diğer yandan, Karayipler'deki Fransız adası Martinik'te vaka sayısının her 100 bin kişide 900'ün üstüne çıkması nedeniyle 3 hafta süreyle kapanma ilan edildi. Sabah 05.00'ten akşam 19.00'a kadar sokağa çıkma yasağı konulurken, 10 kilometreden uzak yere gitmek izne bağlandı.

Fransa hükümet sözcüsü Gabriel Attal, Antiller'de Fransa'ya bağlı Guadeloupe, Saint-Martin ve Saint-Barthelemy adalarında olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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