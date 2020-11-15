Fransa'da son 24 saatte 27 bin 228 yeni vaka
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Fransa'da son 24 saatte 27 bin 228 yeni vaka

15.11.2020 22:44 | Son Güncelleme: 15.11.2020 22:49
Fransa'da son 24 saatte 27 bin 228 yeni vaka

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 27 bin 228 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 981 bin 827'ye ulaştı.

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 27 bin 228 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 981 bin 827'ye ulaştı.

Fransa'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıplarında artış devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 27 bin 228 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 981 bin 827'ye ulaştı. Son 24 saatte 302 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı 44 bin 548'e yükseldi. Ülke genelinde 2 bin 761'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 17 bin 390 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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