Fransa'da son 24 saatte 27 bin 166 Kovid-19 vakası tespit edildi
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Fransa'da son 24 saatte 27 bin 166 Kovid-19 vakası tespit edildi

11.03.2021 23:41 | Son Güncelleme: 11.03.2021 23:44
Fransa'da son 24 saatte 27 bin 166 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 27 bin 166 yeni vaka tespit edildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 27 bin 166 yeni vaka tespit edildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 266 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı sayısı 89 bin 856'ya çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 27 bin 166 artışla 3 milyon 990 bin 331'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 992'si yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 858 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1414 artışla 270 bin 433'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülkede 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 4 milyon 321 bin 474'e çıktı, bunlardan 2 milyon 102 bin 490'ına ikinci doz aşı vuruldu.

Öte yandan Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgının durumunun endişe verici olduğunu belirtti.

"Salgının bu ritimde devam etmesi halinde gereken tüm önlemleri almak zorunda kalacağız." ifadesini kullanan Veran, başkent Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde yoğun bakım servislerinde tedavi görenlerin sayısının her geçen gün yükseldiğine dikkati çekti.

Veran, bölgede her 12 dakikada bir kişi yoğun bakıma alındığını, onlarca hatta yüzlerce hastanın başka bölgelerdeki hastanelere nakledileceğini belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Avrupa Birliği (AB) dışındaki bazı ülkelere getirilen seyahat kısıtlamasının yumuşatıldığı belirtildi.

Fransa'dan yolcuların artık mazeret bildirmeden Avustralya, Güney Kore, İsrail, Japonya, Yeni Zelanda, İngiltere ve Singapur'a gidebileceği ifade edilen açıklamada, bu ülkelerden Fransa'ya gelen yolculardan da son 72 saatte yapılan negatif Kovid-19 testi isteneceği kaydedildi.

Fransa, 31 Ocak'tan itibaren AB dışındaki ülkelerden giriş çıkışları zaruri haller dışında yasaklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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