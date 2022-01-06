Fransa'da son 24 saatte 261 bin 481 yeni vaka - Haberler
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Fransa'da son 24 saatte 261 bin 481 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 261 bin 481 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa'da son 24 saatte 261 bin 481 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 11 milyon 183 bin 238'e yükseldi.

Fransa'da son 24 saatte 261 bin 481 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 11 milyon 183 bin 238'e yükseldi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayıları 250 binin üzerinde seyrediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 261 bin 481 yeni vaka tespit edildiği ve toplam vaka sayısı 11 milyon 183 bin 238'e yükseldiği bildirildi. Son 24 saatte 204 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı ise 125 bin 13'e ulaştı.

Ülkede dün 332 bin 252 vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka kayıtlara geçmişti.

(İHA)

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