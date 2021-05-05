Fransa'da son 24 saatte 26 bin Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da son 24 saatte 26 bin kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 26 bin kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 245 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 105 bin 660'a çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 26 bin artışla 5 milyon 706 bin 378'e yükseldi.

Hastanelerde 5 bin 402'si yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 686 kişinin tedavisi sürerken, bu sayılar düne göre düştü.

İyileşenlerin sayısı 1919 artışla 346 bin 184'e ulaştı.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 16 milyon 763 bin 53'e çıktı, bunlardan 7 milyon 148 bin 514'üne ikinci doz uygulandı.

Öte yandan Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, ülkede salgının durumunun iyileştiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan