Fransa'da son 24 saatte 26 bin 916 yeni koronavirüs vakası
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Fransa'da son 24 saatte 26 bin 916 yeni koronavirüs vakası

27.01.2021 23:08 | Son Güncelleme: 27.01.2021 23:12
Fransa'da son 24 saatte 26 bin 916 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 916 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, 350 kişi de hayatını kaybetti.

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 916 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, 350 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 106 bin 859'a ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 26 saatte 26 bin 916 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 3 milyon 106 bin 859'a ulaştı. İyileşenlerin sayısının ise 220 bin 570 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının ise 74 bin 456 olduğu aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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