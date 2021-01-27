Fransa'da son 24 saatte 26 bin 916 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 916 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, 350 kişi de hayatını kaybetti.

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 916 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, 350 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 106 bin 859'a ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 26 saatte 26 bin 916 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 3 milyon 106 bin 859'a ulaştı. İyileşenlerin sayısının ise 220 bin 570 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının ise 74 bin 456 olduğu aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı