Fransa'da son 24 saatte 26 bin 784 Kovid-19 vakası açıklandı

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 784 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 316 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı toplam can kaybı 71 bin 652'ye çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 26 bin 784 artışla 2 milyon 965 bin 117'ye yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 852'si yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 686 kişinin tedavisi sürüyor.

İyileşenlerin sayısı 1426 artışla 213 bin 242'ye ulaşırken, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6,7'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık'tan bu yana Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 692 bin 777'ye çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan