Fransa'da son 24 saatte 26 bin 538 yeni vaka
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Fransa'da son 24 saatte 26 bin 538 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 538 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 26 bin 538 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 592 bin 390'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 26 bin 538 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 592 bin 390'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 26 bin 538 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 592 bin 390'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 306 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 104 bin 224'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 804'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 29 bin 487 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 21 milyon 482 bin 799 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 15 milyon 226 bin 412'ine tek doz, 6 milyon 256 bin 386'sına ise iki doz aşı yapıldı.

FRANSA'DA KISITLAMALAR 4 KADEMELİ OLARAK KALDIRILACAK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamaların 4 kademeli olarak kaldırılacağını açıklamıştı. Macron, kısıtlamaların kaldırılması konusunda ilk adımın 3 Mayıs'ta atılacağını ifade ederek, bu tarihten itibaren vatandaşların evlerinden 10 kilometreden fazla uzaklaşmalarına ve bölgeler arası seyahat yapmalarına izin verileceğini ifade etmişti.

Kültürel mekanların 19 Mayıs'ta, kafe ve restoranların açık alanların ise 9 Haziran'da açılacağını ifade eden Macron, sokağa çıkma yasağının ise 30 Haziran'da sona ereceğini duyurmuştu.

(Melike Yazır/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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