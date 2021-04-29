Fransa'da son 24 saatte 26 bin 538 Kovid-19 vakası görüldü
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Fransa'da son 24 saatte 26 bin 538 Kovid-19 vakası görüldü

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 538 Kovid-19 vakası görüldü
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 538 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 538 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük Kovid-19 vakası sayısında son 2 güne göre düşüş yaşandı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 26 bin 538 artışla 5 milyon 565 bin 852'ye yükselirken, son 24 saatte 321 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 104 bin 253'e çıktı.

Hastanelerde 5 bin 804'ü yoğun bakımda olmak üzere 29 bin 487 kişinin tedavisi sürerken, bu sayılar son günlerde kısmen düşüyor.

İyileşenlerin sayısı 1719 artışla 338 bine ulaştı.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 15 milyon 226 bin 412'ye çıktı, bunlardan 6 milyon 256 bin 387'sine ikinci doz uygulandı.

Nouvelle Aquitaine bölgesi sağlık yetkililerinden yapılan açıklamada, bir kişide Kovid-19'un Hindistan varyantına bağlı ilk vakanın tespit edildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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