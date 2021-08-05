Fransa'da son 24 saatte 26 bin 460 yeni vaka

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 26 bin 460 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 233 bin 876'a ulaştığı bildirildi.

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 26 bin 460 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 233 bin 876'a ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 26 bin 460 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 233 bin 876'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte hastanelerde 49 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının hastanelerde 112 bin 90'a yükseldiği aktarıldı. Son 24 saatteki can kaybının sadece hastanede gerçekleşen ölümler olduğu belirtildi. Ülke genelinde bin 420'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 210 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 76 milyon 607 bin 25 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 44 milyon 51 bin 833'üne tek doz aşı yapıldı.

(Melike Yazır/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı