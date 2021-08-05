Fransa'da son 24 saatte 26 bin 460 Kovid-19 vakası tespit edildi
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Fransa'da son 24 saatte 26 bin 460 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 460 Kovid-19 vakası tespit edildi
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 460 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirlendi.

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 460 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirlendi.

Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 26 bin 460 artışla 6 milyon 233 bin 876'ya yükseldi.

Son 24 saatte 52 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 112 bin 130'a çıktı. Hastanelerde 1420'si yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 210 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,1 oldu.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 44 milyon 51 bin 833'e ulaştı. 36 milyon 594 bin 69 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı. Toplamda 76 milyon 607 bin dozdan fazla aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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