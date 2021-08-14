Fransa'da son 24 saatte 26 bin 453 Kovid-19 vakası belirlendi
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Fransa'da son 24 saatte 26 bin 453 Kovid-19 vakası belirlendi

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 453 Kovid-19 vakası belirlendi
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 453 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 453 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, Kovid-19 saptanan kişi sayısı son 24 saatte 26 bin 453 artışla 6 milyon 425 bin 436'ya yükseldi.

Son 24 saatte 74 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 112 bin 607'ye çıktı.

Hastanelerde 1831'i yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 546 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Ülkede son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3,9 oldu.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 46 milyon 109 bin 683'e ulaştı, 38 milyon 800 bin 712 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı. Ülkede, 80 milyon 557 bin dozdan fazla aşı yapıldı.

Sağlık ruhsatı uygulaması karşıtı "piknik"

Diğer yandan başkent Paris'teki Republique Meydanı'nda, Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulamasını protesto etmek için yiyecek, içecek, masa-sandalye ve piknik örtülerini getirerek izinsiz piknik yapanlara polis müdahale etti.

Polis, alandakilerden eşyalarını alarak dağılmalarını istedi.

Fransa genelinde, sabahtan itibaren sağlık ruhsatı uygulamasının yanı sıra bazı meslek gruplarına Kovid-19 aşısını eylül ayından itibaren zorunlu hale getiren tartışmalı Kovid-19 ile mücadele yasasına karşı yüz binlerce kişinin katılacağı protesto düzenlenmesi bekleniyor.

Anayasa Konseyinin 5 Ağustos'ta onayladığı, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren Kovid-19 ile mücadele yasası kapsamındaki sağlık ruhsatı uygulaması, bölgeler arası yolculuklar, hastane, bakımevleri, alışveriş merkezleri hariç 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve eğlence parklarına giriş için Kovid-19 aşılarını tamamladığını belgelemeyi, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiriyor.

Karşıtları tarafından sağlık diktatörlüğü olarak nitelendirilen yasa, Fransa genelinde resmi verilere göre son 4 haftadır cumartesi günleri yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerde protesto edilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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