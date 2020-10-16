Fransa'da son 24 saatte 25 bin 86 yeni koronavirüs vakası
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Fransa'da son 24 saatte 25 bin 86 yeni koronavirüs vakası

16.10.2020 20:37 | Son Güncelleme: 16.10.2020 20:41
Fransa'da son 24 saatte 25 bin 86 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 25 bin 86 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 25 bin 86 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 834 bin 770'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 25 bin 86 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 834 bin 770'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 104 bin 82 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 33 bin 247 olduğu aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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