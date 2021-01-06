Fransa'da son 24 saatte 25 bin 379 yeni koronavirüs vakası
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Fransa'da son 24 saatte 25 bin 379 yeni koronavirüs vakası

06.01.2021 21:13 | Son Güncelleme: 06.01.2021 21:17
Fransa'da son 24 saatte 25 bin 379 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 25 bin 379 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, 283 kişi de hayatını kaybetti.

Fransa'da son 24 saatte 25 bin 379 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, 283 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 705 bin 618'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 25 bin 379 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 705 bin 379'a ulaştı. İyileşenlerin sayısının ise 198 bin 756 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının ise 66 bin 565 olduğu aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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