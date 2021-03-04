Fransa'da son 24 saatte 25 bin 279 yeni vaka
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Fransa'da son 24 saatte 25 bin 279 yeni vaka

04.03.2021 23:31 | Son Güncelleme: 05.03.2021 00:06
Fransa'da son 24 saatte 25 bin 279 yeni vaka

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 25 bin 279 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 835 bin 595'e yükseldi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 25 bin 279 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 835 bin 595'e yükseldi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 25 bin 279 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 810 bin 316'ya ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 295 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 87 bin 861'e yükseldi. Ülke genelinde bin 960'ı yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 466 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Özlem Zengin Pervin Buldan Nikol Paşinyan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Soral Aleyna Tilki Sedat Kapurtu
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Hakan Kutlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa'da son 24 saatte 25 bin 279 yeni vaka - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 00:08:53. #1.16#
title