Fransa'da son 24 saatte 25 bin 279 yeni vaka

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 25 bin 279 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 835 bin 595'e yükseldi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 25 bin 279 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 835 bin 595'e yükseldi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 25 bin 279 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 810 bin 316'ya ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 295 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 87 bin 861'e yükseldi. Ülke genelinde bin 960'ı yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 466 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı