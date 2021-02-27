Fransa'da son 24 saatte 25 bin 207 Kovid-19 vakası kaydedildi
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Fransa'da son 24 saatte 25 bin 207 Kovid-19 vakası kaydedildi

27.02.2021 01:01 | Son Güncelleme: 27.02.2021 01:04
Fransa'da son 24 saatte 25 bin 207 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da son 24 saatte 25 bin 207 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa'da son 24 saatte 25 bin 207 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 286 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı 86 bin 147'ye çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 25 bin 207 artışla 3 milyon 712 bin 20'ye yükseldi.

Son 7 günde hastanelerde tedavi gören 9 bin 482 kişiden 1826'sı yoğun bakımda yatıyor. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı 7,1'e yükseldi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, yaşlı bakımevlerinde kalanların yüzde 80'inin ve 75 yaş üzeri insanların yüzde 25'inin aşılandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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